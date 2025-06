1 Tänzerin aus Leidenschaft: Mackenzie Brown in „Romeo und Julia“ Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Mackenzie Brown, Erste Solistin des Stuttgarter Balletts, wollte zum Saisonende aussteigen – und plant nun um.











Wer das Glück hatte, Mackenzie Brown in einer der dramatischen Rollen des Stuttgarter Ballettrepertoires zu erleben, der weiß, was mit dem Begriff Ausnahmetänzerin gemeint ist. Am 11. Juli gibt die Amerikanerin ihr Debüt als Kitri in „Don Quixote“. Und man ahnt, dass sie auch in diesem vergleichsweise harmlosen Klassiker viel Spielraum für ihre Kunst finden wird.