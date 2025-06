Stuttgarter Ballett in Genua: „Romeo und Julia“ tanzen am Mittelmeer

Nervi, der östlichste Stadtteil Genuas, ist nicht nur bekannt für seine zwei Kilometer lange, romantische Strandpromenade. Nervi besitzt zudem einen berühmten Park um die Villa Grimaldi mit einer Freilichtbühne, auf der vom 28. Juni an ein internationales Ballettfestival stattfindet. Zu Gast ist dort am 19. und 20. Juli auch das Stuttgarter Ballett und zeigt vor malerischer Kulisse zwei Vorstellungen von John Crankos Ballettdrama „Romeo und Julia“.

Gegründet wurde das Festival bereist 1954; im Jahre 2004 endete seine Geschichte vorübergehend. Kompanien wie das Bolschoi-Ballett, das New York City Ballet und das Nederlands Dans Theater traten auf der Bühne im Park bei der Villa Grimaldi unter freiem Himmel auf. Auch das Stuttgarter Ballett war schon mehrmals in Nervi zu Gast, zuletzt im Jahr 1986.

Auch das Ballett der Pariser Oper ist zu Gast

Nach der Renovierung der Parkanlage wurde das Nervi International Ballet Festival 2019 unter der Schirmherrschaft des italienischen Kulturministeriums wieder ins Leben gerufen. 2025 sind neben dem Stuttgarter Ballett unter anderen das Royal Ballet aus London mit Werken von Frederick Ashton und das Ballett der Pariser Oper mit „Signature Pieces“ vertreten.

Intendant hat schon selbst auf der Park-Bühne getanzt

Stuttgarts Ballettintendant Tamas Detrich freut sich sehr auf den Besuch in Nervi: „Es ist mir eine große Freude, im Juli mit John Crankos ,Romeo und Julia‘ in Nervi zu Gast zu sein“, sagt der Intendant laut Pressemitteilung und erinnert an den bisher letzten Auftritt der Kompanie 1986 im Grimaldi-Park: „Damals stand ich noch als Tänzer auf der Bühne. Crankos ,Romeo und Julia‘ ist ein zeitloses Meisterwerk, welches die leidenschaftliche und tragische Liebe der beiden Protagonisten auf eindrucksvolle Weise erzählt. Ich bin begeistert, dass wir diese bewegende Geschichte vor der einzigartigen Kulisse in Nervi präsentieren dürfen.“