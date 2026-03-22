Stuttgarter Ballett: In der Laborküche des Tanzes

Das Stuttgarter Ballett hat ein neues Format entwickelt: das Dance Lab. Carlos Strasser hat im Kammertheater den Aufschlag gewagt.

Vier Sensoren auf einer Box am vorderen Bühnenrand, seitlich ein Keyboard mit Synthesizer: Das sind die Zutaten, mit denen der Jung-Choreograf und Tänzer Carlos Strasser das Kammertheater zum ersten Dance Lab macht. Die Nähe zur aktuellen Landesbibliothek-Ausstellung über Wolfgang Dauner ist ein schöner Zufall. Immerhin gehört die Jazzikone zu jenen, die früh die Möglichkeiten elektronisch erzeugter Klänge schöpferisch nutzten. Wie erfreulich also, dass der Mut zum freien Ausprobieren mit dem Tanzlabor des Stuttgarter Balletts auch in der Gegenwart fruchten kann.

Ein Tänzer als „verrückter Wissenschaftler“ Als Tänzer tritt Carlos Strasser nicht in Erscheinung, eher als eine Art „verrückter Wissenschaftler“, wie er selbst in seiner Moderation augenzwinkernd meint. Doch auch wenn sein forschendes Interesse an neuartigen Verknüpfungen zwischen Tanz, Musik und Technik den Anstoß für dieses neue Format gegeben haben dürfte, bricht der in Tübingen geborene Absolvent der John Cranko Schule nur bedingt mit den Regeln seiner Kunst. Das belegt das als Ouvertüre erscheinende Intro. Hierbei schwellen elektronisch erzeugte Töne, eine Gesangsstimme und der Rhythmus eines Metronoms zu einem Soundteppich an, der Grundlage für ein Blitz-Solo der Elevin Annabelle McCarthy ist. Dass sie auf Spitze tanzt, verweist auf die Balletttradition.

Der von Strasser selbst choreografierte Einstieg ist Ausgangspunkt fürs Experiment, wie Carlos Strasser erläutert und dabei Einblick in die Genese seiner Idee gibt. Mit Hilfe von im Internet entdeckten Sensoren, die Rotationen und Beschleunigungen messen, wolle er aus Tanz Musik erzeugen. Damit gehe er den umgekehrten Weg wie sonst im Tanz, in dem der Körper ja der Musik folge. „Nun drehen wir den Spieß um“, kündigt er mit ansteckender Begeisterung an. Vor den Augen des Publikums befestigt er Sensoren an seiner Kollegin Anya Donaghy, an zwei Armbändern und einem Knöchelband.

Die Sensoren hängen an Armen und Beinen

Anhand von drei improvisierten Einzeldarbietungen lässt sich verfolgen, dass nicht jeder Schritt und jede Geste Töne erzeugt. Anfangs sind vor allem die raumgreifenden Arm- und Beinschwünge, die einen anschwellenden Sound und auf ihrem jäh endeten Rückweg einen Wumms erzeugen. Diese eingeschränkte Responsivität macht Corps-Mitglied Anton Tcherny zum Thema seines Solos, in dem prägnante Gesten mal ohne Antwort bleiben, mal Wirkung entfalten. Diese Klarheit wird durch den Bass unterstützt, den Strasser mit dem Signal von Tchernys Knöchelsensor verknüpft hat.

Hilfreich zu wissen: Je nachdem, wo im räumlichen Koordinatensystem eine gestisch ausgelöste Messung erfolgt, variieren die Signale. Strasser hat ihnen im Vorfeld unterschiedliche akustische Motive zugewiesen und somit drei „Charaktere“ geschaffen, wie er es nennt. Er bestimmt deren Grundklang, während die Tänzer für die jeweilige Ausgestaltung sorgen. Tatsächlich ändert sich der Charakter, wenn wie bei Annabelle McCarthy die Sensoren eine hohe Gesangsstimme triggern. Carlos Strasser verrät, dass sie der Halbsolistin Ruth Schulz gehört. Dass lyrische Klänge in einem weich fließenden Tanz wurzeln, zeigt, wie sehr Bewegung und Musik einander bedingen.

Bald kommt das viel größere Projekt

„Schon cool, oder?!“, freut sich Carlos Strasser über die Resultate. Und kündigt als Steigerung noch ein Trio mit allen Mitwirkenden an. Rhythmische Signale bringen hier visuelle Effekte ins Spiel. Spätestens hier, wenn auf der Rückwand Formen wie in Lava-Lampen aufsteigen oder sich Farbschlieren umschlingen, wächst die Gefahr der Reizüberflutung. Mehr noch stellt sich die Frage, ob der emotional-menschliche Gehalt von Tanz nicht schwindet, wenn die Software zur dominanten Mitspielerin wird.

Das wird sich zeigen. Bald schon bietet sich die Gelegenheit, den im ersten Dance Lab vorgestellten Ansatz weiter zu verfolgen. Am 10. bis 12. April präsentieren Carlos Strasser und der Organist Mathias Rehfeld in der Kirche St. Fidelis mit Tänzern des Stuttgarter Balletts das daraus weiterentwickelte Stück namens „Körper | Klänge“.

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