Zum 100. Geburtstag Glen Tetleys zeigt das Stuttgarter Ballett drei seiner Werke und lädt zur Neuentdeckung des Choreografen, der die Kompanie nach Crankos Tod in die Zukunft führte.

Knapp zwei Jahre hat Glen Tetley das Stuttgarter Ballett geleitet und in dieser kurzen Zeit doch viel Eindruck hinterlassen. Nach John Crankos plötzlichem Tod befreite sein amerikanischer Kollege die Kompanie nicht nur aus einer Art Schockstarre, sondern machte sie fit für das, was vor ihr lag. Er habe ihnen neuen Glauben an die Zukunft geschenkt, wie es Marcia Haydée und Richard Cragun damals ausdrückten.

Grund genug also für den Intendanten Tamas Detrich, das Stuttgarter Ballett zu einer Verbeugung zu versammeln. „Tribute to Tetley“ heißt der Dreiteiler, der am Samstag im Opernhaus Premiere hatte, Anlass war der 100. Geburtstag des Choreografen am 3. Februar. Wie die vielen Sternchen auf der Besetzungsliste zeigen, geht es auch darum, die nächste Generation mit diesem Erbe des Stuttgarter Balletts vertraut zu machen. Lediglich Anna Osadcenko, Jason Reilly und Friedemann Vogel sind bei der Premiere „Wiederholungstäter“; aber auch alle anderen tanzen so inspiriert durch Tetlys anspruchsvollen Bewegungskosmos, dass das Wiedersehen mit ihm zugleich zur Neuentdeckung wird.

Das Premierenpublikum ist prominent besetzt

Und das Publikum hat große Lust darauf, dabeizusein. Alle Vorstellungen sind ausverkauft, das Premierenpublikum war auffallend prominent besetzt. Bridget Breiner, ehemalige Stuttgarter Solistin und aktuell Schrittmacherin des Balletts am Rhein, war eigens angereist, um Tetleys Werk neu zu erleben. „Voluntaries“ wurde zwar am selben Abend auch von ihrer Kompanie getanzt; doch im Dialog mit dem Pas de deux „Ricercare“ und dem großbesetzten „Le sacre du printemps“ eröffnete sich ein ungewöhnlicher Blick auf ein Kapitel Stuttgarter Ballettgeschichte.

Elisa Badenes und Martí Paixà in „Voluntaries“ Foto: Stuttgarter Ballett

Als „Zeremonie der Hoffnung“ wurde „Voluntaries“ bei der Uraufführung im Dezember 1973 in Stuttgart empfunden; ein Dutzend Neukreationen später warf Tetley im April 1976 enttäuscht das Handtuch; „Sacre“ war das Stück, mit dem er Abschied nahm. Dass der Generalintendant ihm keine Vorstellungen mehr im Schauspielhaus genehmigte und keine zeitgenössische Ballettmusik mehr hören wollte, war das eine, das andere, dass Teile des Publikums und der Kritiker gegen ihn waren. Vor allem aber waren im Team Dinge geschehen, wie Tetley bei seinem Weggang in einem Interview erklärte, die insgesamt die Vertrauensbasis zerstört hätten. Später kehrte er, der Modern-Dance-Wegbereiter, versöhnt zurück und sagte: „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Stuttgart zurückkommen kann, weil ein Teil meines Herzens hier geblieben ist. Man muss sich an das Gute erinnern und sich nicht ständig das Schlechte vorsagen.“

Auch 20 Jahre später wischen ein lichter Bühnenraum und ein leuchtendes Solistenpaar jeden Schatten weg, als sich der Vorhang auf „Voluntaries“ hebt. Elisa Badenes und Martí Paixà gelingt es mit wenigen, präzisen Gesten das Drama anzudeuten, das sich in Poulencs Konzert für Orgel, Streicher und Pauke abspielt. Ihre Arme zeichnen mit feinem lyrischem Schweben Aufblühen und Vergehen nach, doch mit beherztem Zugriff unterbricht er den Kreislauf für die Dauer dieses Balletts und schafft Raum, um von den Anforderungen zu erzählen, die das Leben bringt.

Die Musik erzählt von Bedrohung und Sehnsucht

Anmutig beugt sich erst das Paar in fast skulpturale Posen, die Körper maximal dehnen, dann steigern ein Trio (Diana Ionescu mit Satchel Tanner und Gabriel Figueredo) und sechs weitere Paare Tetleys allein aus der Bewegung geschöpften Ausdruck. Seine ungewöhnliche Musikwahl kann auch heute noch verblüffen. Mit Christian Schmitt an der Orgel und unter Leitung des Gastdirigenten Ermanno Florio öffnet das Staatsorchester dem Tanz das Fenster auf Stimmungen, die mit bedrohlichen und sehnsüchtigen Momenten das Drama eines Lebens verdichten und die Verfasstheit des Stuttgarter Balletts nach Crankos Tod sicherlich bestens trafen.

Friedemann Vogel und Anna Osadcenko in „Ricercare“ Foto: Stuttgarter Ballett

Die neue Generation tanzt „Voluntaries“ mit einer Hingabe, die verständlich macht, warum dieses Stück in Stuttgart für Tetley zum Türöffner wurde. Auch wenn manch verwickelte Hebung heute der unmittelbaren Menschlichkeit, die der Choreograf anstrebte, eher im Weg zu stehen scheint, beeindruckt der Respekt, den er dem klassischen Zuschnitt der Kompanie zollte. Ganz ohne Spitzentanz, noch mehr vom Boden aus entwickelt, tritt der 1966 in New York entstandene Pas de deux „Ricercare“ an, zum gleichnamigen Streichquartett von Mordecai Seter entstanden. Anna Osadcenko und Friedemann Vogel tauchen tief ein in die Gefühlswelt eines Paares, das in einer neuen Bewegungsfreiheit auch eine neue Freiheit im Miteinander und weibliche Stärke erkundet. Mal als atmende Skulptur in einem Moment großer Intimität verharrend, mal als Solisten das enge Verschlungensein aufbrechend und eigene Perspektiven wagend, lassen die beiden Stuttgarter sich und das Duett maximal gut aussehen. Bestens anschaulich wird, wie Glen Tetley in diesem Paar auch die Prinzipien der Graham-Technik und des klassischen Balletts vermählte, um seine Expressivität zu steigern.

Henrik Erikson in „Sacre“ Foto: Stuttgarter Ballett

Dieser Reichtum an Möglichkeiten mag John Cranko fasziniert haben, als er den Kollegen 1972 einlud, um sein Ballett „Mythical Hunters“ in Stuttgart einzustudieren und um ihn in der Folge enger an die Kompanie zu binden. Die Neufassung von Tetleys 1974 in München herausgekommenem „Sacre“ zwei Jahre später macht auch heute noch klar, zu welch enger Beziehung die mit „Voluntaries“ begonnene Liebesaffäre zwischen Tetley und Stuttgart geführt hat: Nun holt der Tanz seine ganze Energie aus dem Boden, mit Wucht wird auf ihn gestampft, mit Händen getrommelt, auf Knien über ihn gerobbt. Die Dynamik, die eine starke Männertruppe mit in verschiedene Richtungen laufenden Reihen und wellenförmigen Bewegungen erzeugt, ist mitreißend. Auch das besänftigende Moment, das neun Frauen einbringen, fügt sich perfekt den Energiepegeln in Strawinskys berühmter Musik. Der laute Jubel am Ende gilt auch Alexander Zaitsev für seine Einstudierung.

Auftrumpfen in gehockten Sprüngen

Henrik Erikson durchmisst als Frühlingsopfer zu Beginn von „Sacre“ die karge Waldszenerie mit strammem Schritt und einer Wildheit, die in gehockten Sprüngen auftrumpft. Im Kräftemessen mit sich selbst deutet er das Ende bereits an, wenn er als eine Art Erlöser gen Himmel auffahren wird. Anna Osadcenko und Jason Reilly tanzen das Paar, dessen Liebe in diesem archaischen Ritual das Leben bewahrt. Die Beziehungen in diesem Dreieck wünscht man sich wirkmächtiger, Henrik Erikson in der Animalität seiner Rolle noch schonungsloser, was die letzten Reste an klassischer Linienführung angeht – schließlich geht es um alles. Was Tetleys Werk betrifft, ist die Wiederauferstehung gelungen.

Weitere Aufführungen bis zum 8. Mai

Termin

Weitere Aufführungen gibt es bis zum 8. Mai im Opernhaus