Stuttgarter Ballett: „Dornröschen“ ist zurück – und bringt einen Preis mit

Mit Eleganz und Begeisterung tanzt das Stuttgarter Ballett wieder Marcia Haydées „Dornröschen“. Fürs Happy End sorgte nicht nur Prinz Desiré, sondern auch eine Preisverleihung.
Grrrr . . . Krallen zeigen, Pfötchen wirbeln, Beine kicken – dann die Rücken schnurrig aneinander reiben. Stubentiger eben: Köstlich, wie sich der gestiefelte Kater und sein Kätzchen necken. Der Wolf ist da direkter, jagt das flüchtendes Rotkäppchen raubtierartig, während der blaue Vogel und seine Prinzessin sich nach allen Regeln der Kunst umgarnen mit hohen Sprüngen, Attitudes und vornehmen Gesten.