Stuttgarter Bäder vor dem Aus?: Schwimmen lernen schwer gemacht – wichtiger Bildungsauftrag bedroht

Die Stadt spart an den Vereinsbädern. Ein Entschluss, der fatale Folgen haben wird, findet unser Redakteur Frank Rothfuß. Weniger Kinder werden schwimmen lernen.
Die Zahlen sind erschreckend. Nur die Hälfte der Zehnjährigen in Stuttgart kann sicher schwimmen. Bei der anderen Hälfte muss man Angst haben, dass die Kinder im Wasser ertrinken. Die Stadt will das ändern, hat vor neun Jahren die Initiative „schwimmfit“ ins Leben gerufen, Ämter, Vereine und Verbände mit ins Boot geholt, und vor allem geschaut, wo überhaupt kann man üben? Und damit freie Stunden in Bädern ermittelt. Ein verdienstvolle Vorhaben. Dass man nun selbst torpediert.