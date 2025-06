Die Schaufenster lassen es schon erahnen: In der Kirchstraße gegenüber der Stuttgarter Stiftskirche weht neben Bistro, Schuhläden und Weinhandel bald ein neuer Wind – und zwar einer, der nach frischem Gebäck und Kaffee duftet.

Direkt neben dem neuen DIY-Schmuckatelier Perlenstudio, das ebenfalls bald eröffnet, zieht die Stuttgarter Traditionsbäckerei Schrade mit einem neuen Konzept ein.

Auf ihrem Instagram-Kanal sorgt die Bäckerei bereits für Neugier, Lisa Schrade, eine der drei Töchter von Geschäftsführer Andreas Schrade, lüftet das Geheimnis: „Wir eröffnen den ersten Pop-up-Store unserer Bäckerei in der Stuttgarter Innenstadt“, erklärt sie.

Der „Bread Club“ als Test in der Innenstadt

Bislang betreibt die Bäckerei Schrade mehrere Filialen in den äußeren Bezirken, unter anderem in Möhringen und Degerloch, nun geht es mitten ins Herz Stuttgarts – was steckt dahinter? „Wir wollen die Kundschaft im Zentrum kennenlernen“, erklärt Lisa Schrade. „Nachdem die Bäckerei seit über 120 Jahren in Stuttgart-Möhringen ansässig ist, hatten wir Lust, unseren Fuß auch mal in die Innenstadt zu setzen.“

Initiatorinnen des Pop-up-Projekts sind Lisa Schrade und ihre zwei Schwestern Laureen und Ellen – mit der Rückendeckung und dem Support von ihren Eltern, die den Betrieb in vierter Generation führen. „Wir haben alle drei mehrere Jahre im Ausland in Städten wie Lissabon, Amsterdam, London und Stellenbosch studiert oder gearbeitet und dabei sehr viel Inspiration gesammelt“, erzählt Lisa Schrade. „Im Frühjahr kam dann im Kreise der Familie die Idee zum Pop-up auf. Hier können wir unsere Ideen testen, schauen, wie sie bei der Kundschaft ankommen und daraus für die Zukunft lernen. Wir sehen das als coole Chance.“

Laureen (li.) und Lisa Schrade (re.) mit ihrem Vater und Geschäftsführer Andreas Schrade. Foto: Yannik Michael

Während Schwester Laureen als Konditormeisterin mitten im Handwerk steckt und nebenher noch an ihrer Masterarbeit schreibt, ergänzt Lisa, die zuvor drei Jahre bei einer weltweit tätigen Unternehmensberatung gearbeitet hat, das neue Projekt im Bereich Organisation, Marketing, Verwaltung und Verkauf. „Mit dem Support unseres Papas ist das ein toller Mix aus innovativen Ideen und langjähriger operativer Erfahrung.“

Ausgewähltes Gebäck und Specialty Coffee

Im „Bread Club“ wird es bald ein ausgewähltes Gebäck-Sortiment und Specialty Coffee aus der Siebträger-Maschine geben. Zum Kaffee haben Gäste die Wahl zwischen circa zehn ausgewählten Produkten. „Unser Fokus liegt dabei auf Bio-Sauerteigbroten mit langer Teigruhe“, erklärt Schrade. „Wir bieten einen Mix aus Bio-Sauerteigbroten, Grillbaguette und Kleingebäck-Klassiker wie unsere Brezel, aber auch Skandi-Trends wie beispielsweise Kardamom-Buns.“

In Kooperation mit La Marzocco testet das Team zudem eine Siebträgermaschine. „Wir schenken dann auch (Iced-)Coffee in verschiedenen Varianten aus. Das Team hatte bereits eine Barista-Schulung und wir sind fleißig am Üben“, sagt Schrade lachend. Zur Auswahl stehen dann klassischer Filterkaffee, Americano, Espresso, Cappuccino und Flat White, sowohl warm als auch kalt – und auch Optionen mit Milchersatz soll es geben.

Genießen kann man Gebäck und Kaffee auf Hockern und Sitzgelegenheiten in sowie vor dem Pop-up. Für den „Bread Club“ legt das Team um Familie Schrade Wert auf ein minimalistisches Design, das, wie Lisa Schrade sagt, „das Handwerk in den Vordergrund stellt.“ Denn: „Ich habe – auch im Ausland – gemerkt, dass Brot und das Handwerk drumherum wieder eine Bühne bekommen und man wieder verstärkt darauf achtet, was da eigentlich drin ist“, erklärt sie. „Wir machen seit über 120 Jahren bestes Handwerk und wollen das mit dem Pop-up wieder stärker zeigen.“

Und wann geht’s los? Der Pop-up-Store eröffnet am Donnerstag, 3. Juli. Für Samstag, 12. Juli, ist dann noch ein offizielles Eröffnungsevent geplant. Weitere Informationen dazu gibt es auf dem Instagram-Kanal der Bäckerei Schrade.

Bread Club Kirchstr. 10, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 9.30-18 Uhr, Sa 8-17 Uhr (Änderungen vorbehalten), weitere Informationen gibt es hier >>>