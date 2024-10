Stuttgarter Autorin über die Lebensmitte: „Die Jahre ab 45 sind wie eine zweite Pubertät“

1 Alles war gut in ihrem Leben, aber dann, schwups, kamen Falten und Rücken und im Freundeskreis ging es drunter und drüber, sagt Petra Kiedaisch über die Jahre ab Ende 40. Foto:

Die Kinder ziehen aus, die eigenen Eltern werden alt, befreundete Paare trennen sich und dann setzt auch noch die Menopause ein. Wie komme ich gut durch das mittlere Alter? Was muss ich organisieren? Das hat sich die Stuttgarter Verlegerin und psychologische Beraterin Petra Kiedaisch gefragt. Ihre Antworten gibt sie nun weiter.











Link kopiert



Bandscheibe, Pflegeversicherung, Menopause – und dann auch noch die großen Sinnfragen. In den Jahren zwischen 45 und 65 ist was los. Was zu tun ist, damit aus der Midlife-Crisis eine Midlife-Challenge wird und wie sie selber durch diese Zeit kommt, erklärt die Petra Kiedaisch (57) im Interview und in ihrem neuen Buch.