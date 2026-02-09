Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau: „Es ist Zeit, die Gas-Lobby einmal in ihrem lächerlichen Eigennnutz vorzuführen“

In seinem neuen Roman „Der unaufhaltsame Aufstieg des Ministers Karsten Richter“ wagt sich der Stuttgarter Autor Wolfgang Schorlau auf das Gebiet der Satire: Kann das gut gehen?
Es gibt gerade politisch gesehen wenig Grund zur Heiterkeit. Aber vielleicht ändert sich das ja mit Wolfgang Schorlaus neuestem Streich. Darin wird ein Bock zum Gärtner, beziehungsweise ein ehemaliger Gas-Lobbyist zum Wirtschaftsminister, der alles daransetzt, die Energiewende abzuwickeln. Um dessen Machenschaften zu entlarven setzt der Stuttgarter Autor dieses Mal nicht auf seinen erfolgreichen Privat-Ermittler Georg Dengler, sondern auf die befreiende Kraft des Humors. Was es da zu lachen gibt, fragen wir Wolfgang Schorlau doch am besten selbst.