Stuttgarter Autor Fred Uhlman: In Deutschland fast vergessen – in Italien viel gelesen

Überraschung: In Italien gehört eine Erzählung des vor 125 Jahren geborenen Stuttgarter Autors Fred Uhlman zu den Longsellern. Hinter dem Erfolg steckt eine spannende Geschichte.
Was und wen lesen die Italiener? Alles mögliche, aber kaum Bücher aus dem deutschen Sprachraum. Die Literaturbeilage „tuttolibri“ der Turiner Tageszeitung „La Stampa“ hat eine Untersuchung zum vergangenen Jahr 2025 veröffentlicht. Unter den 100 meistverkauften Titeln finden sich vor allem italienische Autorinnen und Autoren, aber auch Übersetzungen aus vielen Sprachen – Spitzenreiter ist Dan Brown – allerdings keine einzige aus dem Deutschen.