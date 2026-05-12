Mercedes verkauft nun auch seine Prestige-Niederlassung am Berliner Salzufer. Für die Beschäftigten gelten dabei lukrative Regelungen. Auch in Stuttgart steht der Verkauf noch an.
Der Stuttgarter Mercedes-Benz-Konzern ist bei seinem Plan, die konzerneigenen Niederlassungen an private Betreiber zu verkaufen, einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Die Niederlassung Berlin-Brandenburg, zu der auch der prestigeträchtige Standort am Berliner Salzufer gehört, geht an den internationalen Autohändler Global Auto Holdings (GAHL) mit Sitz im Vereinigten Königreich.