Stuttgarter Autohersteller: So sieht der neue Porsche 911 aus

Der Stuttgarter Sportwagenbauer schickt die neunte Generation seiner Ikone auf die Straße. Bei der Premiere präsentiert sich der 911er als Cabrio-Kraftpaket.
Der Premierenvorhang hebt sich, der neue 911er bewegt sich – und das bei Bedarf ziemlich schnell. Wie sollte es auch anders sein, bei diesem Porsche, der als Inbegriff des deutschen Sportwagens gilt. Deshalb sind die Daten – Vier-Liter Boxermotor, sechs Zylinder, 9000 Umdrehungen pro Minute, Sechsgang-Schaltgetriebe – nicht das wirklich Überraschende bei der Präsentation der neunten Generation dieses immer wieder neu interpretierten Klassikers. Mehr Ungewissheit brachte im Vorfeld die Frage nach der Optik mit sich.