Heute schon unters Auto auf den Auspuff geguckt – und alles noch dran? Seit Anfang Mai registriert die Stuttgarter Polizei eine Reihe von Diebstählen von Katalysatoren – ohne dass ein örtlicher Schwerpunkt erkennbar wäre. Auch zu den Tätern gibt es bisher keine heiße Spur. In den aktuellen Fällen trifft es besonders die Besitzer älterer Opel-Fahrzeuge.

Im Ebitzweg in Bad Cannstatt erbeuteten Unbekannte den Katalysator eines grünen Opel, der auf Höhe der Hausnummer 37 geparkt war. Tatzeit: irgendwann zwischen Sonntag und Dienstag. In der Schemppstraße im Stadtteil Riedenberg waren Auspuffdiebe in der Nacht zum Dienstag unterwegs – und ließen den Katalysator eines blauen Opel Zafira mitgehen. In der Hördtstraße in Zuffenhausen schlugen die Täter zwischen Dienstag und Mittwoch zu, betroffen war ein weißer Opel Astra, der ebenfalls auf Höhe Hausnummer 37 geparkt war.

Waren es dieselben Täter?

„Wir prüfen mögliche Zusammenhänge“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt, „aber eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gibt es noch nicht.“ Die betroffenen Fahrzeuge seien um die 20 Jahre alt. Vorerst ist das Ermitteln Sache der jeweils örtlich zuständigen Reviere.

Kein Ort, der vor den Tätern sicher wäre: Eine Woche zuvor hatten die Auspuffdiebe in der Steinbuttstraße im Stadtteil Mönchfeld zugeschlagen. Ein geparkter Opel Astra älteren Datums hatte ihr Interesse geweckt. Angst vor Lärm hatten die Unbekannten offenbar nicht – sie benutzten offenbar einen Trennschleifer.

Im Katalysator steckt Wertvolles

Um an Katalysatoren zu gelangen, scheuen die Täter auch Firmengelände nicht. Ganz speziell Transporter waren zuletzt in den Industriegebieten in der Ulmer Straße im Stuttgarter Osten und im Langwiesenweg in Wangen betroffen. Im ersten Fall verschwanden gleich 14 Abgasreinigungssysteme, bei einem Schaden von gut 30 000 Euro. Im zweiten Fall wurden drei Katalysatoren abgesägt.

Es sind die Edelmetalle im Innenleben der Katalysatoren, die den Dieben das Geld bringen. Ein Gramm Palladium etwa ist derzeit um die 44 Euro wert. Ein Gramm Gold zeitgleich etwa 58 Euro. Der ADAC, dessen Straßenwacht die nicht mehr zugelassenen Autos abschleppen muss, hat jüngst Alarm geschlagen: 2022 sind die Gelben Engel deutschlandweit erstmals zu mehr als 1000 Fahrzeugen gerufen worden.

Neuere Baujahre weniger betroffen

Nach den bisherigen Erfahrungen stammen die Täter meist aus Osteuropa. Der bisher letzte in Stuttgart gefasste Auspuffdieb ist ein 23-Jähriger, der Ende Oktober 2022 aus Rumänien angereist war, um mit einem Komplizen im Nordbahnhofviertel einen Katalysator zu erbeuten. Zwei 30 und 40 Jahre alte Landsleute waren bereits im April 2022 nach Beutezügen in Bad Cannstatt sowie in den Innenstadtbezirken Süd und Ost festgenommen worden.

Wer Opfer der Auspuffdiebe geworden ist, muss bei älteren Fahrzeugen auf seine Teilkaskoversicherung setzen, abzüglich Selbstbeteiligung. Dieselfahrzeuge und Autos neueren Baujahrs sind übrigens seltener betroffen. Laut ADAC sind die Kats schwerer zu erreichen und enthalten weniger Edelmetalle.