Die ordentliche Hauptversammlung der Porsche AG findet am 28. Juni in Stuttgart statt.

Mit wie viel Dividende können die Aktionäre der Porsche AG 2023 rechnen? Und wann wird sie für das abgelaufene Jahr gezahlt? Hier die wichtigsten Infos.









Die Hauptversammlung der Porsche AG findet am 28. Juni in der Stuttgarter Porsche-Arena statt. An diesem Tag schlägt der Vorstand die Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr vor. Sie soll ein Euro pro Aktie betragen. Dies sei „eine symbolische absolute Zahl“, die „implizite Ausschüttungsquote wird nicht unbedingt repräsentativ für die mittelfristige Zielausschüttungsquote sein“, teilt Porsche hierzu mit. Dem Dividenden-Vorschlag müssen die Aktionäre zustimmen, was in der Regel eine Formsache ist.

Die Ausschüttung gibt es am 3. Juli

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach Beschlussfassung der Hauptversammlung ausgezahlt. Aktionäre können also am 3. Juli mit der Ausschüttung rechnen. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung, also am 28. Juni, im Besitz der Porsche-AG-Aktien sind.

Die Vorzugsaktien der Porsche AG werden seit Ende September vergangenen Jahres an der Börse gehandelt. Schon bald darauf wurde die Aktie in den Dax aufgenommen. Betrug der Ausgabepreis 82,50 Euro pro Aktie, ist der Wert inzwischen auf derzeit rund 113 Euro gestiegen.