Stuttgarter Autobauer: Verhandlungen mit Mercedes? Rüstungskonzern lässt Gespräche über Werk offen

Mercedes-Benz will sein Werk in Ludwigsfelde zukunftsfähig aufstellen. Der Rüstungskonzern KNDS sucht Partner. Laut „Spiegel“ verhandeln beide miteinander.
Der Rüstungskonzern KNDS lässt offen, ob er mit Mercedes-Benz über eine mögliche Übernahme des Werks in Ludwigsfelde in Brandenburg verhandelt. KNDS befinde sich im Wachstum und suche für den geplanten Hochlauf im Rüstungsbereich nach geeigneten Partnerunternehmen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. „An Spekulationen zu möglichen Partnern beteiligen wir uns nicht.“