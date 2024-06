Porsche schüttet Milliarden an die Aktionäre aus

Die Hauptversammlung beschließt die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr, das für den Stuttgarter Autobauer deutlich erfreulicher verlief als bisher das laufende Jahr.











Anders als für das laufende Jahr hatte der Stuttgarter Autohersteller Porsche für das Jahr 2023 erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Der Gewinn in Form des operativen Konzernergebnisses stieg um 7,6 Prozent, die Rendite hielt sich bei guten 18 Prozent. Das soll sich nun auch in der Dividende niederschlagen, wie die Hauptversammlung am Freitag beschloss.