1 Auch zahlreiche Fußballfans besuchten das Mercedes-Benz-Museum im Sommer während der EM. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Autofans kommen in Stuttgart auf ihre Kosten. Die Museen der Autobauer locken jährlich Hunderttausende an. Im vergangenen Jahr so viele wie noch nie zuvor.











Die Museen der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz und Porsche haben im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben Besucherrekorde verzeichnet. In das Mercedes-Museum in der Landeshauptstadt kamen 882.422 Besucherinnen und Besucher, was einem Plus von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie der Autobauer mitteilte.