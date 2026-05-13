Stuttgarter Autobauer: Mercedes überarbeitet S-Klasse – das kostet die Luxuslimousine

Mercedes gönnt der S-Klasse mehr Glanz und Gloria, einen neuen Achtzylinder - und beheizte Gurte. Wie viel kostet der Luxus?
Der Stern der Mercedes S-Klasse soll künftig noch heller strahlen. Deshalb hat der Stuttgarter Hersteller die Luxuslimousine jetzt für den Rest ihrer Laufzeit noch einmal gründlich überarbeitet und dabei nach eigenen Angaben mehr Bauteile ausgetauscht oder optimiert als je zuvor. Das hat aber auch seinen Preis: Wenn die überarbeitete Limousine diesen Sommer in den Handel kommt, kostet sie ab 109.221 Euro.