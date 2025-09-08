Stuttgarter Autobauer: Mercedes droht Emissionsziele zu verfehlen

Laut Berechnungen der Organisation Transport and Environment ist Mercedes der einzige europäische Hersteller, der aktuell die EU-Emissionsziele zu verfehlen droht.
Mercedes-Benz ist laut Berechnungen der Organisation Transport and Environment (T&E) der einzige europäische Hersteller, der aktuell die EU-Emissionsziele zu verfehlen droht. Das Unternehmen dürfte die nach EU-Recht zwischen 2025 und 2027 zulässigen durchschnittlichen Emissionsgrenzwerte um zehn Gramm pro Kilometer (gCO₂/km) überschreiten, wie T&E am Montag mitteilte. Volkswagen, BMW, die Opel-Mutter Stellantis und Renault erreichen ihre Emissionsziele demnach, weil sie in den ersten sieben Monaten dieses Jahres teils sehr viel mehr E-Autos verkauften als im Vorjahreszeitraum.