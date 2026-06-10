Stuttgarter Autobauer: Litauen kauft Militärfahrzeuge von Mercedes Benz

Litauen sorgt sich wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine um seine Sicherheit. Der Baltenstaat rüstet deshalb auf – mit Fahrzeugen von Mercedes Benz.
Die litauische Armee will ihren Fuhrpark mit Militärfahrzeugen von Mercedes Benz aufrüsten. Zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werden die Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes Speziallastwagen und Geländewagen im Auftragswert von rund einer Milliarde Euro beziehen. Dazu wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius eine Vereinbarung mit dem lokalen Vertreter des Stuttgarter Autokonzerns unterzeichnet.