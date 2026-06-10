Stuttgarter Autobauer: Litauen kauft Militärfahrzeuge von Mercedes Benz und Daimler Truck

Litauen sorgt sich wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine um seine Sicherheit. Der Baltenstaat rüstet deshalb auf – mit Fahrzeugen von Mercedes Benz.
Die litauische Armee will ihren Fuhrpark mit Militärfahrzeugen aus Deutschland aufrüsten. Zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werden die Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes Speziallastwagen von Daimler Truck und Geländewagen von Mercedes Benz im Auftragswert von rund einer Milliarde Euro beziehen. Dazu wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius eine Vereinbarung mit dem lokalen Vertreter der Autobauer unterzeichnet.