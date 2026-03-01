Uwe Hück stärkt Porsche-Chef Michael Leiters den Rücken – trotz Kritik an dessen ruppigem Führungsstil. Der Sportwagenbauer steckt tief in der Krise.
Der frühere Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück stärkt dem neuen Porsche-Chef Michael Leiters den Rücken. Leiters hatte mit ruppigen Ansagen an das Management für Aufsehen gesorgt. Er sei als Nachfolger von Oliver Blume geradezu eine Idealbesetzung, sagte Hück unserer Zeitung. Mit ihm komme „wieder ein echter Porscheaner an die Spitze“, so der 63-Jährige, der den Porsche-Betriebsrat von 2002 bis 2019 angeführt hatte.