15 Das Coupé CLA ist das Kernmodell der neuen Kompaktklasse von Mercedes. Das Fahrzeug kommt so 2025 nicht auf den Markt. Laut Mercedes handelt es sich um ein „marktnahes Konzeptfahrzeug“. Foto: Mercedes-Benz Group AG Foto:

Kompaktautos sind das Stiefkind der Mercedes-Luxusstrategie. Mit der Mobilitätsmesse IAA soll sich das ändern. Dort beerdigt Ola Källenius A- und B-Klasse – und stellt eine neue, aufgewertete Produktfamilie vor, vollelektrisch und mit großer Reichweite.









Nun ist es offiziell: A-und B-Klasse sind bald Geschichte, dafür will Mercedes-Benz neue, hochwertigere Modelle in der Kompaktklasse anbieten. Das gab der Autobauer vor der Eröffnung der Automesse IAA in München bekannt.