Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 so viele Autos verkauft wie noch nie zuvor in einem solchen Zeitraum.















Stuttgart - Der Sportwagenbauer Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres so viele Autos verkauft wie noch nie in einem solchen Zeitraum. Weltweit brachte das Stuttgarter Unternehmen zwischen Januar und Ende September 217 198 Wagen an seine Kundinnen und Kunden, wie die VW-Tochter am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 13 Prozent. Zuletzt gingen die Absatzzahlen nach den Rekordumsätzen im ersten Halbjahr aber zurück.

Die Porsche AG verkaufte zwischen Juli und Ende September mehr als 63 500 Fahrzeuge und damit rund 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Laut Vertriebsvorstand Detlev von Platen war die Nachfrage im dritten Quartal trotzdem auf einem sehr hohen Niveau. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Dennoch bleibe die Versorgung mit Halbleitern „herausfordernd“.

Weltweit stockt die Versorgung mit den Elektroteilen, weil die Produktion der Chips in Asien in mehreren Ländern infolge von Lockdowns unterbrochen war oder die Hersteller die Produktion für andere Branchen umgestellt hatten.