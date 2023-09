1 In die Diskussion um die Ausländerbehörde in Stuttgart hat sich nun auch Muhterem Aras eingeschaltet (Archivfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Zustände bei der Ausländerbehörde bezeichnet die Landtagspräsidentin und Stuttgarterin Muhterem Aras als „Schande“ für Stuttgart. Massive Kritik kommt auch aus der SPD.











Als Folge der chaotischen Zustände bei Ausländerbehörden fordert die baden-württembergische SPD-Fraktion die Schaffung eines zentralen Landeseinwanderungsamts. Damit soll die Personalpolitik zentralisiert werden, heißt es in einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und das die SPD-Fraktion am Mittwoch auf ihrer Klausurtagung in Münsingen (Kreis Reutlingen) beschlossen hat. Die Außenstellen des Einwanderungsamts sollen dabei die bisherigen unteren Ausländerbehörden ersetzen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sprach im Zusammenhang mit dem Chaos an der Ausländerbehöre in Stuttgart von einer „Schande für eine internationale und wirtschaftsstarke Stadt“. Auf Twitter erklärte sie, es sei eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger. „Bei den Bürgerbüros sieht es nicht besser aus.“