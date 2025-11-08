Stuttgarter Ausflugslokal: Katzenbacher Hof erlebt Ansturm zur Premiere der Winterhütte

Der Katzenbacher Hof startet mit einer neuen Attraktion in die Wintersaison: Die Erdinger Hütt’n mit heimeligen Alm-Ambiente erlebt einen Ansturm zur Premiere.
Am Ausflugsziel im Grünen, unweit von Stuttgart-Büsnau und umgeben von viel Wald, ist der Winter eingezogen – und das mit Herz: In der aus Holz gebauten Almhütte ist es heimelig und kuschlig warm. Gleich zum ersten Abend strömen Stammgäste des Katzenbacher Hofs und Neugierige in die Hütte. Die 120 Sitzplätze reichen nicht aus. Manch einer reibt sich die Augen. Die Hütte fügt sich in das historische Ambiente des vor allem im Sommer brummenden Lokals, als wäre sie schon immer da gewesen. Dabei ist es eine Leihhütte der bayrischen Brauerei Erdinger.