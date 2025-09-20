Stuttgarter Auktionshaus Nagel: Erste Automobilauktion zündet noch nicht – und doch kein Ur-Porsche

Das erste Mal seit fast 30 Jahren hat das Stuttgarter Auktionshaus Nagel wieder eine Automobilauktion durchgeführt. Ob sie ein Erfolg war, wird sich erst noch zeigen.
Der Saal im Waldbaur-Areal am Feuersee ist am Samstagnachmittag schon vor Auktionsstart gut gefüllt. Die Sitzplätze reichen bei weitem nicht aus. Hinzu kommen die Bieter, die via Telefon und Internet beteiligt sind. Nicht zu übersehen ist, dass unter den Interessenten vor Ort einige über das nötige Kleingeld verfügen müssten, um sich das nicht ganz billige Hobby des Autosammelns leisten zu können. Aber auch an Schaulustigen, die das Spektakel einfach miterleben wollen, mangelt es nicht. Eigentlich keine schlechten Vorzeichen.