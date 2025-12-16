Stuttgarter Auktionshaus Nagel: Asiatische Kunstwerke spielen knapp 6 Millionen Euro ein

1 Eine vergoldete Bronzefigur aus der Kangxi-Periode und eine emaillierte Deckelvase aus der Yongzheng-Zeit waren die teuersten Objekte unter den ostasiatischen Meisterwerken. Foto: Nagel Auctions

Das Stuttgarter Auktionhaus Nagel erzielt mit Kunst und Antiquitäten aus Ostasien einen Millionenerfolg und unterstreicht seine Position als europäischer Marktführer.











Das Auktionshaus Nagel freut sich über den überraschenden Erfolg seiner jüngsten Auktion mit asiatischer Kunst und Antiquitäten. „Die Präsenzauktion am 8. und 9. Dezember 2025 entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Kunstereignisse des Jahres“, teilt das Stuttgarter Unternehmen mit. Internationale Interessenten und intensive Bietgefechte sorgten am Ende für einen Umsatz von 5,7 Millionen Euro und übertraf damit klar die erwartete Taxe von rund drei Millionen Euro.