Stuttgarter Arzt gibt Tipps: So kommt man gesund durch die Wasenzeit

In den Festzelten verbreiten sich Viren und die Achterbahn ruiniert den Rücken. Ein Stuttgarter Arzt gibt sieben Tipps, wie man das Cannstatter Volksfest gesund übersteht.
In München ist sie berühmt-berüchtigt: die sogenannte Wiesn-Grippe, die Jahr für Jahr kurz nach dem Oktoberfest in der bayerischen Hauptstadt grassiert. Auch wenn es in Stuttgart keinen festen Begriff dafür gibt, kennt man das Phänomen auch hier. „Erkältungskrankheiten verbreiten sich in den Bierzelten in Windeseile“, sagt Markus Klett, Allgemeinmediziner und Vorsitzender der Ärzteschaft Stuttgart. Nach dem Volksfest auf dem Cannstatter Wasen nehme die Zahl der Patienten und Patientinnen mit Infekten der oberen Atemwege schlagartig zu. Der Stuttgarter Arzt gibt sieben Tipps, mit denen man einen Wasen-Besuch möglichst unbeschadet übersteht.