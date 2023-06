1 Die Mercedes-Benz-Arena wird 2022 zur Baustelle. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Lichtgut/Achim Zweygarth

Stuttgart - Die Mercedes-Benz-Arena erfährt zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ein Facelifting. Wie berichtet soll der komplette untere Teil der Haupttribüne neu gebaut werden. Dieser Teil des Stadions wurde zur Fußball-WM 1974 eingeweiht. Mit dem Neubau soll sichergestellt werden, dass Großereignisse wie eine EM überhaupt noch in Stuttgart stattfinden können. Die genau Anzahl an Spielen steht zwar noch nicht fest, aber es könnten bis zu fünf sein. Dazu müssen aber die Bedingungen stimmen, zu denen unter anderem ein neues Sicherheitskonzept und ein komplett veränderter Medienbereich gehören. Der aktuelle ist dazu viel zu klein. 2006 bei der WM wurde das Pressezentrum in ein Zelt an der Mercedesstraße ausgelagert, 2024 wäre das nicht möglich.