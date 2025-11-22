29 renommierte Stuttgarter Architekturbüros bauen Lebkuchenhäuser für einen Wettbewerb. Wir haben die Architekten von cruu architecture begleitet. Wird ihr Haus die Jury überzeugen?
Wo bewahrt man eine Kostbarkeit auf? Natürlich im Tresor. So ist es nur folgerichtig, dass Luis Traesel, Marina Trudova und Burak Hakan Karaman in einem Kellerraum des Büros von cruu architecture in Stuttgart anzutreffen sind, der einst einmal der Tresorraum einer Bank war. Vor ihnen steht zumindest schon einmal ein Teil der Kostbarkeit, die noch dazu ganz köstlich riecht.