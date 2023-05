18 Arno Lederer (1947–2023) Foto: Gabriela Neeb

Der Hospitalhof und der Neubau der Landesbibliothek in Stuttgart, das Volkstheater in München: Mit seinen Häusern hat er an der Stadt weitergebaut. Nun ist der große Stuttgarter Architekt Arno Lederer im Alter von 75 Jahren gestorben.









Als vor Kurzem Arno Lederers neues Buch mit seinen Texten zur Architektur im Stuttgarter Hospitalhof vorgestellt wurde, bemerkte der Kollege Christoph Mäckler am Rand der Veranstaltung: „Er ist ein Großer der deutschen Architektur.“ Dass der Frankfurter Architekt mit dieser Meinung nicht allein ist, ließ sich schon an den rund vierhundert Besuchern ablesen, die aus der ganzen Republik zusammengekommen waren, um bei dieser Gelegenheit Arno Lederer ein letztes Mal zu ehren. Denn es hatte sich herumgesprochen, dass der Architekt, der an diesem Nachmittag selbst schon gar nicht mehr teilnehmen konnte, schwer krank war. Am vergangenen Samstag, eine Woche nach diesem vorgezogenen Abschied, ist Arno Lederer in seiner Geburtsstadt Stuttgart gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.