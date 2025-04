Stuttgarter Anwalt beklagt Justizskandal: 94 Jahre, pflegebedürftig – und bald im Gefängnis?

1 Eine betagte Stuttgarterin soll wegen Subventionsbetrugs ins Gefängnis – nur in welches? Foto: IMAGO

Einer dementen Stuttgarterin drohen wegen Subventionsbetrug 45 Tage Haft, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen kann. Ihr Verteidiger sagt, ihre Unschuld sei offensichtlich.











Eine betagte Stuttgarterin läuft Gefahr, den Rekord für die älteste je in ein baden-württembergisches Gefängnis einsitzende Person einzustellen. Sie ist 94 Jahre alt, leicht dement, hat Pflegegrad 3 – und am 17. Dezember vergangenen Jahres einen Formbrief der Bewährungs- und Gerichtshilfe erhalten, in der ihr lapidar mitgeteilt wird, dass ihr wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe nun Haft drohe.