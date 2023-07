1 Mikro statt Ball: Im Einsatz war Ramin Sina auch bei der WM in Katar. Foto: privat

Die jüngste Erfolgsserie des MTV Stuttgart mit 14 Siegen aus den ersten 14 Saisonspielen in der Fußball-Bezirksliga hat für einiges Aufsehen gesorgt. Nicht nur in und rund um die Landeshauptstadt, sondern auch knapp 3000 Kilometer entfernt auf dem afrikanischen Kontinent. Dort sitzt, nicht weit von Jahrtausende alten Pyramiden, ein ganz besonderer Fan der Mannschaft: Ramin Sina, in der vergangenen Meisterschaftsrunde selbst noch Angreifer für den Kräherwald-Club. Inzwischen ist der 32-Jährige allerdings in einer ganz anderen Rolle zu sehen – nicht mit Ball am Fuß, sondern mit Mikrofon in der Hand. Und nicht vor ein paar Handvoll Zuschauern rund um den Rasen, sondern einem Millionenpublikum an den Fernsehern. Seit knapp einem Jahr ist Sina Auslandskorrespondent für den Südwestrundfunk und die Sender der ARD in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Sein Zuständigkeitsbereich: der Mittlere Osten, sprich insgesamt 15 Länder. Eine steile berufliche Karriere.