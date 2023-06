1 Hamdi Dagdelen, der Neue auf der Bank, ist ehrgeizig. Als Spieler war er früher Kapitän in der Oberliga. Foto: Yavuz Dural

Degerloch - Für die meisten Kreisliga-A-Fußballer der Sportfreunde Stuttgart dürfte die Auswärtspartie an diesem Sonntag beim TV Kemnat (14.30 Uhr) kaum eine größere Bedeutung haben als die anderen Aufgaben in dieser Saison. Für Hamdi Dagdelen, seit Sommer Trainer der Degerlocher, ist das freilich ganz anders, schon allein deshalb, weil er den kurzen Weg von seinem Wohnort Scharnhausen aus auch bequem zu Fuß machen könnte. Vor allem aber ist es die Begegnung mit seinem Ex-Verein. Zwei Jahre lang war der 41-Jährige zuletzt beim jetzigen Gegner verantwortlich. Gleich im ersten Jahr führte er gemeinsam mit seinem Bruder Teyfik die Kemnater nach neunjähriger Abwesenheit zurück in die Kreisliga A. Nun arbeitet er am womöglich nächsten Aufstiegscoup. Nach elf Spieltagen führt Dagdelen mit seinem neuen Verein in eben dieser Spielklasse die Tabelle an.