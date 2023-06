1 Für den FC Global Stuttgart ist die Saison beendet, ehe sie richtig begonnen hat. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Degerloch - Es waren ambitionierte Pläne, mit denen die Verantwortlichen des FC Global Stuttgart in diesem Sommer hatten aufhorchen lassen. Ein Fußball-B-Kreisligist, bei dem bereits von der Oberliga gesprochen wird – das hat man nicht alle Tage. Eben so hatte es Marko Matovina, der Vereinsgründer, Präsident, Trainer und Torjäger in Personalunion, vollmundig getan. Irgendwann wolle man in dieser Spielklasse sein, und zwar am besten auf schnellem Weg. Dank seiner guten Kontakte als Ex-Verbandsligakicker der SV Böblingen war es dem 31-Jährigen quasi zur Bekräftigung gelungen, mehrere Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung an Land zu ziehen. Umso größer nun die Ernüchterung. Seit dieser Woche, gerade einmal drei Monate später, scheint es mit den Träumen auch schon wieder vorbei zu sein. Für den vermeintlichen Senkrechtstarter ist die Saison beendet, ehe sie richtig begonnen hat.