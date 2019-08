1 Selten mal, dass am Stuttgarter Neckarufer so viel los ist: Joe Bauers Flaneursalon im Hafen. Foto:

Der Neckar ist Stuttgarts große Unbekannte. Das liegt nicht am Desinteresse der Stadtgesellschaft, sondern am fehlenden politischen Willen, den Fluss für die Menschen zu erschließen, kommentiert Lokalchef Jan Sellner.

Stuttgart - Die Römer wussten, wo’s schön ist: zum Beispiel in Cannstatt. Jedenfalls haben sie dort lange gewohnt, wie Funde belegen, für die sich in dieser an sich geschichtsbeflissenen Stadt hoffentlich irgendwann auch ein Ausstellungsraum findet. Ein Bezug zu den alten Römern existiert noch in anderer Hinsicht. So fühlt man sich in Cannstatt schon mal an Cato den Älteren erinnert. Jede seiner Reden, egal zu welchem Thema, beendete der penetrante römische Senator mit dem Satz: „Im Übrigen bin ich der Meinung, das Karthago zerstört werden muss.“ Übertragen auf Stuttgarter Verhältnisse lautete dieses Ceterum Censeo weniger kriegerisch, jedoch ebenso nachdrücklich: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass der Neckar zugänglich gemacht werden muss!

Der Plural ist bewusst gewählt, denn es handelt sich nicht um eine Einzelmeinung. Im Gegenteil. Sehr viele Bewohner dieser Stadt, und keineswegs nur des Stadtteils Bad Cannstatt, finden, dass der Neckar auf Stuttgarter Gemarkung ein Dasein führt, das ihm in keiner Weise gerecht wird. Auf diesen Umstand kann man – siehe Cato der Ältere – nicht oft genug hinweisen. Deshalb hier und heute ein weiteres Mal die Aufforderung: Die Stadt muss den Neckar aufwerten und zugänglich machen. So, dass die Stuttgarter endlich was von ihm haben!

Der Neckar wird stiefmütterlich behandelt: Stuttgarts Wasserstraße ist die B 14 unter den Flüssen

Es gehört zu den Stuttgarter Mysterien, von denen es nicht wenige gibt, dass dieser Ruf, zwar bis ins Rathaus dringt, dort jedoch jedes Mal verhallt. Dabei hat der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn vor vier Jahren selbst das Bild von den Neckarperlen entworfen, die sich zwischen Untertürkheim und Hofen aneinanderreihen sollen. Bisher sucht man diese Perlen vergeblich. Zwar gibt es inzwischen einen Masterplan „Erlebnisraum Neckar – Stadt am Fluss“,tatsächlich jedoch findet die Diskussion über die Erschließung des Neckars weiterhin in Absichtserklärungen statt: Dies soll, das soll, jenes soll. Man kann es auch so ausdrücken: Die Stadt ist beim Thema Neckar-Erschließung im Soll. Es passiert nichts. Oder viel zu wenig. Wie auch, wenn sich der politische Wille in Sätzen wie diesem erschöpft: „Die Vision der Stadt Stuttgart ist es, in Zukunft die nicht vorhandene Verbindung zum Neckar zu stärken.“

Nicht vorhanden – diese Zustandsbeschreibung ist wenigstens ehrlich. Der Neckar ist die B 14 unter den Flüssen. Eine abweisende Wasserstraße. Das darf nicht so bleiben. Jemand muss das Thema vorantreiben. Wenn nicht OB Kuhn, dann die Gemeinderatsfraktionen. Die Stadtgesellschaft ist da viel weiter. „Privatinitiativen, Hochschuleinrichtungen und andere Akteure entwickeln seit vielen Jahren Ideen, um den Neckar nutzbar zu machen“, stellte dieser Tage Verena Loidl fest, Sprecherin einer Arbeitsgruppe, die für die Internationalen Bauausstellung 2027 Freiräume in der Stadt auslotet. Woran es fehlt, sind also nicht Ideen, sondern der Mut und der Wille sie umzusetzen. Ein Armutszeugnis für die Lokalpolitik. Und so schließt diese Rede, wie viele andere zuvor mit dem Satz: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass der Neckar zugänglich gemacht werden muss!

jan.sellner@stzn.de