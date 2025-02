Ermittlungen in Stuttgart-Zuffenhausen 17-Jährige beißt Reisende in den Arm und schlägt sie

Eine 17-Jährige beißt am Samstagabend im Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen eine Reisende in den Arm und schlägt sie. Als der Geschädigten eine andere Reisende zu Hilfe eilt, zieht sie diese an den Haaren. Die Polizei ermittelt.