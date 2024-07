Stuttgart: Zwei Männer in Stuttgart mit Pistole überfallen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer in Stuttgart mit Pistole überfallen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Überfälle ereignen sich in Bad Cannstatt in der Nacht zum Donnerstag. Beide Male nutzt ein Unbekannter eine Pistole, um Geld zu fordern.











Gleich zwei Überfälle, bei denen wohl eine Waffe im Spiel war, sollen sich in der Nacht zum Donnerstag in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet haben. Ein unbekannter Mann sprach offenbar gegen 3.40 Uhr einen 51-Jährigen im Bereich der Wilhelmsbrücke an, wie die Polizei mitteilte, und habe den Mann mit gezogener Pistole aufgefordert, ihm seinen Geldbeutel zu geben.