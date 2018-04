Stuttgart Zwei Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Von red/aks 09. April 2018 - 16:08 Uhr

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei melden. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein unbekannter Täter belästigt in der Klett-Passage in Stuttgart zwei zwölfjährige Mädchen. Einem Mädchen versucht er die Hose herunterzuziehen, das zweite Mädchen drückt er gegen eine Wand und zieht auch ihr die Hose herunter.

Stuttgart - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend in der Klett-Passage in Stuttgart-Mitte zwei zwölfjährige Mädchen sexuell belästigt.

Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Täter gegen 19.10 Uhr den beiden Mädchen, fasste einer von ihnen an den Oberschenkel und versuchte, ihr die Hose herunterzuziehen. Das Mädchen stieß den Täter weg, worauf er sich dem anderen Mädchen zuwandte, es gegen eine Wand drückte und seine Hose nach unten zog. Dabei onanierte er möglicherweise. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Täterbeschreibung

Der Täter war etwa 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Statur und schwarze Haare. Er hatte leichten Bartwuchs und trug am linken Handgelenk eine goldfarbene Uhr. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, schwarzem T-Shirt und einer schwarzen Trainingsjacke passend zur Hose. Über dem T-Shirt trug er eine olivfarbene Bomberjacke.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei melden.