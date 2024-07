Stuttgart: Zwei junge Frauen sexuell belästigt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Gleich zwei Mal kommt es in Stuttgart offenbar zu Fällen sexueller Belästigung. Einmal ist eine Minderjährige betroffen.











Am Donnerstag und Freitag soll es in Stuttgart zu zwei Fällen sexueller Belästigung gekommen sein. Der erste Vorfall soll sich am Donnerstagabend ereignet haben.Ein Unbekannter, der vermutlich ein Jugendlicher ist, belästigte offenbar ein 16 Jahre altes Mädchen im Ehrlichweg in Stuttgart-Fasanenhof sexuell. Die 16-Jährige kam laut der Polizei gegen 18.15 Uhr von der Haltestelle Fasanenhof, als der Unbekannte sie im Ehrlichweg ansprach und mehrfach unsittlich berührte.