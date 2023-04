5 Bei dem Unfall wurden die zwei Fahrer schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In der Nacht zum Mittwoch fährt ein 22-Jähriger mit drei jungen Mitfahrern durch Stuttgart-Zuffenhausen, als er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerät. Bei dem Zusammenprall mit einem Taxi werden mehrere Menschen verletzt.









Schwerer Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen: Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch mit seinem BMW auf der Zahn-Nopper-Straße unterwegs gewesen, als er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann fuhr demnach gegen 0.30 Uhr mit seinen drei Mitfahrern im Alter von 18 und 19 Jahren zunächst auf der Marconistraße. In der Rechtskurve zur Zahn-Nopper-Straße kam er mit seinem Wagen auf die andere Spur und prallte frontal mit einem Taxi zusammen.

Zeugen gesucht

Der 22-Jährige und der 48-jährige Taxifahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die zwei 18-Jährigen, der 19-Jährige und der 37-jährige Fahrgast kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der materielle Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.