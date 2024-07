1 Unbekannte nahmen den Jugendlichen teilweise ihr Essen weg. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/Oleksandr Latkun

Zwei Jugendliche haben drei 14-Jährige in einem Fast-Food-Restaurant in Stuttgart-Zuffenhausen bedroht und sich an ihrem Essen bedient. Die Polizei sucht nun Zeugen.











Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag drei 14-jährige Jugendliche in einem Fast-Food Restaurant an der Wollinstraße in Stuttgart-Zuffenhausen bedroht und sich an ihrem Essen bedient.