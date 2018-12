Stuttgart-Zuffenhausen Vierjähriger von Stadtbahn erfasst

Von aim 14. Dezember 2018 - 16:59 Uhr

Ein Kind ist am Freitagmorgen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen (Symbolbild). Foto: dpa

Ein kleiner Junge ist am Freitagmorgen von einer Stadtbahn der Linie U15 erfasst worden. Dabei wurde der Vierjährige leicht verletzt.

Stuttgart - Ein vier Jahre altes Kind ist am Freitagmorgen in Zuffenhausen von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, soll der Vierjährige gegen 7.50 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Gehweg der Stammheimer Straße in Richtung Stammheim gelaufen sein. Auf Höhe der Wimpfener Straße, kurz vor der gleichnamigen Stadtbahn-Haltestelle, soll er sich laut Polizei von der Hand seiner Mutter losgerissen haben und auf die Fahrbahn gelaufen sein.

Dabei übersah er wahrscheinlich die Stadtbahn und wurde von einem Zug der Linie U15 erfasst. Trotz Notbremsung der 29-jährigen Stadtbahnfahrerin kam es zum Zusammenstoß zwischen Stadtbahn und Kind. Der kleine Junge erlitt bei der Kollision nach derzeitigem Kenntnisstand nur leichte Verletzungen, berichtet die Polizei. Rettungskräfte kümmerten sich um den Vierjährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.