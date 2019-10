1 In Zuffenhausen und Untertürkheim waren am Wochenende Einbrecher am Werk. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Marks

Am Wochenende haben Einbrecher in Zuffenhausen und Untertürkheim ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen/-Untertürkheim - Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in Zuffenhausen und in Untertürkheim ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betraten die Unbekannten im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 5.30 Uhr, ein Hotel in der Wollinstraße in Zuffenhausen. Sie hebelten eine Zimmertür auf, durchsuchten Schubladen und Schränke und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Bodoweg in Untertürkheim brachen die Täter am Sonntag zwischen 6.30 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür einer Wohnung auf, durchsuchten die Räume und stahlen ebenfalls mehrere Hundert Euro Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

