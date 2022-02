1 Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 16-Jähriger soll am Samstagabend in einem Geschäft in Zuffenhausen Kondome gestohlen und sich danach gegen den Ladendetektiv gewehrt haben. Ihm gelingt die Flucht, bis ein Polizist ihn am Mittwoch wiedererkennt.















Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher steht im Verdacht, am Samstagabend in einem Geschäft in der Stammheimer Straße in Zuffenhausen Kondome im Wert von zehn Euro gestohlen zu haben. Am Mittwoch erkannte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, den Verdächtigen, Kollegen des Polizisten nahmen den 16-Jährigen daraufhin fest.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Ladendetektiv den zunächst unbekannten Täter am Samstag gegen 18.20 Uhr dabei beobachtet, wie er eine Packung Kondome und mehrere Lebensmittel an sich nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Kondome zu bezahlen. Als der Detektiv den Dieb festhalten wollte, versuchte sich dieser loszureißen, schlug die Hände des Detektivs weg und flüchtete. Tags darauf veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf.

Am Mittwoch erkannte ein Polizeibeamter, der sich gegen 22.50 Uhr privat in einer Stadtbahn der Linie 15 befand, den jungen Mann als möglichen Täter wieder. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung kontrollierte den 16-Jährigen schließlich an der Haltestelle Zuffenhausen Rathaus. Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht und die Beamten fanden bei dem Jugendlichen zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben ihn die Polizeibeamten an seine Mutter. Die Ermittlungen dauern an.