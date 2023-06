1 Der Tatverdächtige führte nach Angaben der Polizei zwar nur noch wenig Marihuana mit sich, dafür auffällig viel Bargeld. Foto: dpa/Hannes P Albert

Die Polizei ertappt in Zuffenhausen einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat. Er befindet sich in U-Haft.









Polizeibeamte haben am Dienstagabend einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten zunächst gegen 20 Uhr einen 22 Jahre alten Mann in der Straßburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen, der mit verschiedenen Personen offenbar etwas austauschte. Bei der anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen fanden sie rund zwei Gramm mutmaßliches Marihuana sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und beschlagnahmten es.