1 Zigaretten im Wert von 18 000 Euro haben Diebe in Zuffenhausen entwendet. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Kiosk an der Ludwigsburger Straße ist am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Sie nahmen Zigaretten mit. Die Menge lässt darauf schließen, dass es keine Gelegenheitstat war.

Stuttgart - Irgendwann zwischen Samstagnachmittag und 5 Uhr am Montag in der Früh haben die Täter zugeschlagen und einen Kiosk an der Ludwigsburger Straße geplündert. Sie machten Beute im Wert von schätzungsweise 18 000 Euro, meldet die Polizei. Die Diebe hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. 300 Stangen ließen sie mitgehen.

Der Kiosk war doppelt gesichert

Die Polizei wurde am Montagmorgen zu dem Kiosk auf Höhe der Hausnummer 61 an der Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen gerufen, als der Betreiber den Einbruch festgestellt hatte. Die Täter mussten zwei Hindernisse überwinden: Sie knackten zunächst das Vorhängeschloss am Schiebegitter, mit dem die eigentliche Tür des Büdchens gesichert war. Dann brachen sie noch die Tür auf. Schließlich räumten sie 300 Stangen Zigaretten aus dem Verkaufsraum aus. Aufgrund der Menge ist laut der Polizei zu vermuten, dass es sich nicht um eine Gelegenheitstat handelte. Eher sei hier jemand gezielt eingestiegen, der die Ware weiterverkaufen möchte. Die Täter hatten offenbar keine Angst aufzufliegen: Das nächste Polizeirevier liegt nur 500 Meter entfernt an der Ludwigsburger Straße.

Bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise auf den näheren Tatzeitpunkt vor. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Reviers Zuffenhausen unter der Telefonnummer 0711/8990 3700 zu melden.