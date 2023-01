Jugendliche rauben 13-Jährigen an Stadtbahnhaltestelle aus

1 Einer der Jugendlichen schlug dem 13-Jährigen ins Gesicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

An einer Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle rauben drei Jugendliche einen 13-Jährigen aus. Nach der Tat flüchten sie mit dem iPhone des Jungen, welches sie gewaltsam an sich gebracht haben. Die Polizei sucht Zeugen.















An der Stadtbahnhaltestelle Hohensteinstraße in Stuttgart-Zuffenhausen haben drei Jugendliche am Freitagabend einen 13-jährigen Jungen ausgeraubt. Das Kind wurde laut Polizei gegen 20 Uhr von den Teenagern aufgefordert, das iPhone im Wert von mehreren Hundert Euro herauszugeben. Als der Junge sich weigerte, schlug ihm einer der Jugendlichen ins Gesicht. Er zog ihm das Handy aus der Hosentasche, während ein Zweiter das Opfer umklammerte. Nach der Tat flüchtete die Gruppe.

Laut Beschreibung sollen die Jugendlichen etwa 1,60 Meter groß sein, Oberlippenbärte gehabt und sich in arabischer Sprache unterhalten haben. Einer sei mit einer hellgrünen Jacke und Skinny-Jeans bekleidet gewesen, seine Komplizen trugen laut Zeugenaussage dunkle Bekleidung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.