1 Die Täter brachen in ein Hotel in Zuffenhausen ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag ein Hotel in Zuffenhausen heimgesucht und wollten dort einen Tresor öffnen. Dies misslang jedoch. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in ein Hotel in der Lorenzstraße in Zuffenhausen eingebrochen und wollten im Inneren einen Tresor öffnen. Doch es blieb beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr Zugang zu den Geschäftsräumen und durchwühlten Schubladen und Schränke. Die Täter hebelten mehrere Rollläden auf und versuchten erfolglos, einen Tresor zu öffnen, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.